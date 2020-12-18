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18 декабря 2020, 14:42 164

В Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра

18 декабря 2020, 14:42 164
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Депутаты считают, что министр был назначен вследствие нарушения процедуры личного голосования
Депутаты считают, что министр был назначен вследствие нарушения процедуры личного голосования
Фото: из открытых источников
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Ряд народных депутатов требует рассмотрения проекта постановления об увольнении с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Данный проект хотят вынести на голосование на следующей пленарной неделе.

Как передает RegioNews, фото документа с подписями народных избранников опубликовал в Facebook депутат от "Евросолидарности" Владимир Арьев.

Нелегитимный министр, протянутый на должность с нарушением закона, должен быть уволен! Будем требовать рассмотрения постановления на следующей пленарной неделе в январе", - написал он в соцсети.

Под проектом постановления уже подписался ряд народных избранников. Докладчиком по этому вопросу определен нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

В пояснительной записке к документу также указано, что за время работы Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки состояние и основные показатели деятельности в сферах, за которые ответственно министерство, "существенно ухудшилось". Кроме того, в ней упоминается о том, что министр был назначен на пост главы ведомства вследствие нарушения депутатами процедуры личного голосования. Также указывается о "системных проявлениях академической недобросовестности при защите диссертационных работ в области экономических наук в Черниговском национальном технологическом университете, который возглавлял Шкарлет течение нескольких последних лет".

"Приведенное свидетельствует, что министр не может обеспечить формирование и реализацию государственной политики в соответствующих сферах деятельности министерства, ведь не имеет безупречной репутации и не будет пользоваться доверием общественности в сфере образования и науки, в связи с чем подлежит освобождению от занимаемой должности", указано в пояснительной записке.

Напомним, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

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