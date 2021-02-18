Генпрокурор: Дело по заявлениям о нарушениях во время голосования за назначение Шкарлета министром расследуется
Досудебное расследование по факту возможных нарушений во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проводится.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая с отчетом в Верховной Раде, передает RegioNews.
Ирина Венедиктова ответила на вопрос о том, проводится ли расследование по факту кнопкодавства во время голосования за назначение министра образования и причастности к сокрытию правонарушения сотрудниками управления государственной охраны.
Есть несколько заявлений... уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), действительно проводится досудебное расследование, - сказала генпрокурор.
Как сообщалось, "Голос" инициирует представление в КСУ относительно незаконного назначения Шкарлета. Народные депутаты "точно знают, что 226 голосов в поддержку Шкарлета не было", уверяют в политсиле.
Также нардепы собрали необходимые подписи для представления в КСУ относительно "кнопкодавства за Шкарлета". Планируют направить представление 22 февраля.