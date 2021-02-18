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18 февраля 2021, 11:36 52

Генпрокурор: Дело по заявлениям о нарушениях во время голосования за назначение Шкарлета министром расследуется

18 февраля 2021, 11:36 52
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Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований
Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований
Фото РБК-Украина
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Досудебное расследование по факту возможных нарушений во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проводится.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая с отчетом в Верховной Раде, передает RegioNews.

Ирина Венедиктова ответила на вопрос о том, проводится ли расследование по факту кнопкодавства во время голосования за назначение министра образования и причастности к сокрытию правонарушения сотрудниками управления государственной охраны.

Есть несколько заявлений... уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), действительно проводится досудебное расследование, - сказала генпрокурор.

Как сообщалось, "Голос" инициирует представление в КСУ относительно незаконного назначения Шкарлета. Народные депутаты "точно знают, что 226 голосов в поддержку Шкарлета не было", уверяют в политсиле.

Также нардепы собрали необходимые подписи для представления в КСУ относительно "кнопкодавства за Шкарлета". Планируют направить представление 22 февраля.

Верховная Рада кнопкодав министр образования генпрокурор отчет Ирина Венедиктова Сергей Шкарлет

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