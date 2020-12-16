Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования

Из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета

Из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета

Фото из открытых источников

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Сейчас Шкарлет временно исполняет обязанности главы Минобразования.

Об этом сообщила секретарь парламентского комитета, нардеп Наталья Пипа на странице в Facebook, пишет RegioNews.

По ее словам, профильный комитет рекомендовал Верховной Раде завтра определиться, поддерживать ли кандидатуру Шкарлета, или нет.

"Комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - написала нардеп.

Она также опубликовала результаты сегодняшнего голосования профильного комитета. Так, из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра... Posted by Наталія Піпа on Wednesday, December 16, 2020

Ранее сообщалось, что на днях Рада планирует назначить Шкарлета министром образования. Ныне он и.о. руководителя ведомства.