Под Офисом Зеленского митингуют за отставку Шкарлета

Его назначили министром образования и науки 17 декабря

Его назначили министром образования и науки 17 декабря

Фото: ukrinform

Сегодня, 21 декабря под стенами Офиса Президента проходит митинг за увольнение с должности нового министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Акция проходит под лозунгом "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование".

На Банковой собрались несколько десятков активистов. Митинг организовали студенческие и молодежные общественные организации.

По словам активистов, в соответствии с решением Верховной Рады, 17 декабря Сергей Шкарлет назначен министром образования, его кандидатуру избрали несмотря на протесты ученых, студентов, родителей и образовательного комитета Верховной Рады.

Участники акции требуют немедленного увольнения Шкарлета с должности.

Напомним, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

Сообщалось, что в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.

Также в понедельник студенты выйдут на протест против назначения министра Шкарлета.