Под Офисом Зеленского митингуют за отставку Шкарлета
Сегодня, 21 декабря под стенами Офиса Президента проходит митинг за увольнение с должности нового министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Акция проходит под лозунгом "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование".
На Банковой собрались несколько десятков активистов. Митинг организовали студенческие и молодежные общественные организации.
По словам активистов, в соответствии с решением Верховной Рады, 17 декабря Сергей Шкарлет назначен министром образования, его кандидатуру избрали несмотря на протесты ученых, студентов, родителей и образовательного комитета Верховной Рады.
Участники акции требуют немедленного увольнения Шкарлета с должности.
Напомним, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.
17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.
Сообщалось, что в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.
Также в понедельник студенты выйдут на протест против назначения министра Шкарлета.