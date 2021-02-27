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27 февраля 2021, 10:51 31

Не более двух сроков: нардепам хотят ограничить продолжительность полномочий

27 февраля 2021, 10:51 31
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В СНБО считают, что за два срока возможно "показать себя обществу"
В СНБО считают, что за два срока возможно "показать себя обществу"
Фото: из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что политическое руководство страны рассматривает возможность ограничения максимальной продолжительности полномочий народных депутатов. Эти полномочия могут ограничить двумя сроками.

Как передает RegioNews, об этом Данилов сообщил во время эфира программы "Свобода слова Савика Шустера".

Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя срокам ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", - отметил Данилов.

По его словам, в Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди.

У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - добавил Данилов.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) соберется на очередное заседание через две недели.

СНБО введет санкции против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных. Они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

Также Совет нацбезопасности и обороны рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине.

СНБО ВР партия нардепы Алексей Данилов полномочия

 
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