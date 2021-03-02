Печерский суд дал разрешение на задержание Анатолия Шария - СМИ

25 февраля Шария объявили в розыск

25 февраля Шария объявили в розыск

Фото: из открытых источников

Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Известно, что суд разрешил задержать Анатолия Шария, чтобы доставить его на судебное заседание для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Издание сообщает, что такое решение было принято по ходатайству правоохранительных органов еще 25 февраля и обжалованию не подлежит.

Сам Шарий отреагировал на эту информацию в Facebook.

Это тебе не Порошенко, понимаешь. С этим Шарием можно не церемониться, показывать свою силу и власть. Ну попробуй задержи, как говорится...", - написал он.

Между тем Анатолий Шарий появился в базе розыска Министерства внутренних дел. В его розыскной карточке указано, что блогер скрываются от органов досудебного расследования.

Напомним, 16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины. Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.

Адвокаты блогера заявили, что выдача Шария Украине невозможна, поскольку он в Евросоюзе имеет статус беженца.

22 февраля в СБУ заявили, что Шарий не явился на допрос и скрывается от следствия.