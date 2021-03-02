09:10  02 марта
В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
16:42  02 марта
Дубинский прокомментировал ДТП, в которое попал во Львовской области
12:00  02 марта
Зеленский начал очередную рабочую поездку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 марта 2021, 12:52 77

Печерский суд дал разрешение на задержание Анатолия Шария - СМИ

02 марта 2021, 12:52 77
Читайте також українською мовою
25 февраля Шария объявили в розыск
25 февраля Шария объявили в розыск
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Известно, что суд разрешил задержать Анатолия Шария, чтобы доставить его на судебное заседание для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Издание сообщает, что такое решение было принято по ходатайству правоохранительных органов еще 25 февраля и обжалованию не подлежит.

Сам Шарий отреагировал на эту информацию в Facebook.

Это тебе не Порошенко, понимаешь. С этим Шарием можно не церемониться, показывать свою силу и власть. Ну попробуй задержи, как говорится...", - написал он.

Между тем Анатолий Шарий появился в базе розыска Министерства внутренних дел. В его розыскной карточке указано, что блогер скрываются от органов досудебного расследования.

Скріншот з сайту МВС

Напомним, 16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины. Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.

Адвокаты блогера заявили, что выдача Шария Украине невозможна, поскольку он в Евросоюзе имеет статус беженца.

22 февраля в СБУ заявили, что Шарий не явился на допрос и скрывается от следствия.

суд Анатолий Шарий задержание заседание государственная измена

На Сумщине патрульных подозревают в применении насилия к задержанному
02 марта 2021, 11:06
На Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки
02 марта 2021, 10:56
Правоохранители не завершили дело Татарова: истек последний день расследования
02 марта 2021, 08:59
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua