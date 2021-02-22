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22 февраля 2021, 11:06 1434

"Выдача Шария Украине невозможна - он беженец": адвокаты о допросе блогера в СБУ

22 февраля 2021, 11:06 1434
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Дело против блогера политическое, считают адвокаты
Дело против блогера политическое, считают адвокаты
Фото: скриншот видео
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Адвокаты блогера Анатолия Шария прибыли в СБУ и заявили, что у их подопечного нет статуса подозреваемого, а его выдача Украине невозможна, поскольку он имеет статус беженца в Испании.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

По словам адвоката Валентина Рыбина, СБУ знает, где находится Шарий и поэтому должна направить подозрение через правоохранительные органы Испании. Текст подозрения пока никто не видел, его огласила пресс-служба СБУ.

У Анатолия Шария статус беженца, а дело против него политическое и согласно международной конвенции выдача блогера Украине невозможна", - уточнил адвокат.

Отмечается, что защитники Шария ожидают досудебного расследования и заочного осуждения их подопечного.

Как сообщалось, 16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины. Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.

Впоследствии в ОПОРЕ сказали, может ли подозрение Шарию быть причиной ликвидации его партии.

адвокат Анатолий Шарий СБУ расследование суд

 
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