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22 февраля 2021, 14:36 9

В СБУ заявляют, что Шарий не явился на допрос и скрывается от следствия

22 февраля 2021, 14:36 9
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Сам Шарий утверждает, что ему никто уведомление о подозрении не вручал
Сам Шарий утверждает, что ему никто уведомление о подозрении не вручал
Фото: из открытых источников
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Блогер Анатолий Шарий, против которого СБУ расследует дело по статье "государственная измена", не явился на допрос, ведомство расценивает это как сокрытие от следствия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В Службе безопасности Украины утверждают, что в минувший вторник сообщили Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать, как укрывательство от следствия", - заявили в СБУ.

В спецслужбе добавили, ходатайство адвоката Валентина Рыбина будет рассмотрено и удовлетворено в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального Кодекса.

И адвокат, и его подзащитный приглашаются 25 февраля 2021 года для ознакомления с материалами производства, которые служили для сообщения подозрения Анатолию Шарию. О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно", - добавили в СБУ.

Напомним, сегодня адвокаты блогера заявили, что выдача Шария Украине невозможна, поскольку он в Евросоюзе имеет статус беженца.

16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины. Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.

Впоследствии в ОПОРЕ сказали, может ли подозрение Шарию быть причиной ликвидации его партии.

подозрение СБУ Анатолий Шарий уголовное дело допрос

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