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16 февраля 2021, 17:04 213

Никаких подозрений не вручали: Шарий прокомментировал обвинение в госизмене

16 февраля 2021, 17:04 213
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Он утверждает, что уголовные дела против него открыты по политическим мотивам
Он утверждает, что уголовные дела против него открыты по политическим мотивам
Фото: из открытых источников
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Блогер Анатолий Шарий прокомментировал информацию об объявлении ему Службой безопасности Украины подозрения в государственной измене. Он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.

Об этом Шарий сообщил в своем Telegram-канале и в эфире "112 Украина", передает RegioNews.

Он "поблагодарил" украинские спецслужбы за подозрение и заявил, что оно было предъявлено ​​ему путем якобы "публикации пропагандистского ролика" в Telegram.

Мне никто не вручал подозрение. Я вот тут прочел о нем. Ну что я могу сказать. У хриплого дегенерата сорвало крышу. Можете меня не прерывать, вам всё равно терять нечего, у вас забрали лицензию. У психически нездорового человека сорвало крышу. Сегодня арестовали Виктора Шария, который посмел сказать, что СБУ и "Нацкорпус" угрозами заставили его подать иск на "Партию Шария", - заявил он.

Также Шарий сообщил, что будет в Европе бороться за свои права, а не в Украине. Он добавил, теперь ему "не придется доказывать в Европейском Союзе, что уголовные дела против него является чистой политикой".

Пошли они в жопу с этой госизменой", - эмоционально отреагировал Шарий.

Напомним, СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он совершал противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.

подозрение СБУ заявление Анатолий Шарий государственная измена

СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию
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