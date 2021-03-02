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02 марта 2021, 10:56 430

На Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки

02 марта 2021, 10:56 430
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Правоохранители задокументировали факт получения взятки посредником
Правоохранители задокументировали факт получения взятки посредником
Фото из открытых источников
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Начальника одной из районных налоговых инспекций Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области задержали по подозрению во взяточничестве.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

"По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства", — говорят в ведомстве.

Правоохранители задокументировали факт получения взятки посредником. Налоговика и посредника задержали. Обоим объявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах).

Напомним, в Кривом Роге во время получения взятки задержали полицейского.

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