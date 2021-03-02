На Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки
Начальника одной из районных налоговых инспекций Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области задержали по подозрению во взяточничестве.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
"По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства", — говорят в ведомстве.
Правоохранители задокументировали факт получения взятки посредником. Налоговика и посредника задержали. Обоим объявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Дело расследуется по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах).
Напомним, в Кривом Роге во время получения взятки задержали полицейского.