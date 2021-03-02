09:10  02 березня
В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19
11:34  02 березня
ДТП за участю нардепа Дубінського: з’явилися фотографії з місця події
12:00  02 березня
Зеленський розпочав чергову робочу поїздку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 березня 2021, 12:52 71

Печерський суд дав дозвіл на затримання Анатолія Шарія — ЗМІ

02 березня 2021, 12:52 71
Читайте также на русском языке
25 лютого Шарія оголосили у розшук
25 лютого Шарія оголосили у розшук
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл на затримання блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Відомо, що суд дозволив затримати Анатолія Шарія, щоб доставити його на судове засідання для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Видання повідомляє, що таке рішення було ухвалене за клопотанням правоохоронців ще 25 лютого та оскарженню не підлягає.

Сам Шарій відреагував на цю інформацію у Facebook.

Це тобі не Порошенко, розумієш. З цим Шаріем можна не панькатися, показувати свою силу і владу. Ну спробуй затримай, як то кажуть...", - написав він.

Тим часом Анатолій Шарій з'явився у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ. У його розшуковій картці вказано, що блогер переховуються від органів досудового розслідування.

Скріншот з сайту МВС

Нагадаємо, 16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України. Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

Адвокати блогера заявили, що видача Шарія Україні неможлива, оскільки він в Євросоюзі має статус біженця.

22 лютого в СБУ заявили, що Шарій не з'явився на допит і переховується від слідства.

суд Анатолій Шарій затримання засідання державна зрада

На Сумщині патрульних підозрюють у застосуванні насильства до затриманого
02 березня 2021, 11:06
На Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря
02 березня 2021, 10:56
Правоохоронці не завершили справу Татарова: сплив останній день розслідування
02 березня 2021, 08:59
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram