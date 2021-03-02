Печерський суд дав дозвіл на затримання Анатолія Шарія — ЗМІ

25 лютого Шарія оголосили у розшук

25 лютого Шарія оголосили у розшук

Фото: із відкритих джерел

Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл на затримання блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Відомо, що суд дозволив затримати Анатолія Шарія, щоб доставити його на судове засідання для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Видання повідомляє, що таке рішення було ухвалене за клопотанням правоохоронців ще 25 лютого та оскарженню не підлягає.

Сам Шарій відреагував на цю інформацію у Facebook.

Це тобі не Порошенко, розумієш. З цим Шаріем можна не панькатися, показувати свою силу і владу. Ну спробуй затримай, як то кажуть...", - написав він.

Тим часом Анатолій Шарій з'явився у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ. У його розшуковій картці вказано, що блогер переховуються від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України. Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

Адвокати блогера заявили, що видача Шарія Україні неможлива, оскільки він в Євросоюзі має статус біженця.

22 лютого в СБУ заявили, що Шарій не з'явився на допит і переховується від слідства.