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02 марта 2021, 11:06 236

На Сумщине патрульных подозревают в применении насилия к задержанному

02 марта 2021, 11:06 236
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Судом было установлено, что никаких оснований для задержания мужчины у правоохранителей не было
Судом было установлено, что никаких оснований для задержания мужчины у правоохранителей не было
Фото: gp.gov.ua
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В Сумской области при процессуальном руководстве прокуроров двум полицейским сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением специальных средств и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Установлено, что сотрудники патрульной полиции во время охраны общественного порядка подошли к мужчине, который находился во внутреннем дворике одного из домов и требовали предъявить документы. Мужчина отказался их предоставить, однако указал, что не нарушает закона и является инвалидом второй группы. Это подтвердили присутствующие на месте происшествия другие люди, а также отметили, что руководитель предприятия, где работает человек, с его документами уже направляется к ним.

Несмотря на это, полицейские совершили физическое задержание мужчины, наступая коленом на его шею и голову. Правоохранители надели ему на руки и ногу наручники и понесли к автомобилю, держа за наручники, чем причинили ему боль.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести: многочисленные ссадины головы, руки и ноги, ссадины, а также перелом пальца правой кисти", - говорится в сообщении.

Впоследствии Ковпаковский районный суд г. Суммы установил, что требование полицейских о предъявлении потерпевшим документов для проверки не связана с нарушением им общественного порядка или иными неправомерными действиями.

Решением суда также установлено отсутствие злостного неповиновения и активного сопротивления со стороны потерпевшего, а следовательно и состава административного правонарушения в его действиях. Таким образом, никаких оснований для задержания у правоохранителей не было.

Напомним, пытки в полиции: случай зафиксировали в Черкасской области. Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

суд Офис генпрокурора подозрение полиция правоохранители

 
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