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16 февраля 2021, 15:40 226

СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию

16 февраля 2021, 15:40 226
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По мнению следствия, он совершал противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины
По мнению следствия, он совершал противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины
Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления лидеру "Партии Шария" и блогеру Анатолию Шарию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что объявили подозрение по статьям ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Следствие считает, что Шарий, начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телканалы способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", - заявили в спецслужбе.

В ведомстве считают, что действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ. Также следствие приняло во внимание заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блоггера.

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности А. Шария", - подытожили в СБУ.

Напомним, ранее активисты заявляли, что передадут США данные расследования по Шарию.

подозрение СБУ Анатолий Шарий уголовное дело российская пропаганда Партия Шария

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