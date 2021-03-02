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02 марта 2021, 09:25 1869

Дело Telegram-каналов: экс-глава Харьковской ОГА Кучер попал в поле зрения СБУ

02 марта 2021, 09:25 1869
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Алексей Кучер пользовался услугами подсанкционных Telegram-каналов, которые за данными СБУ, контролируются спецслужбами РФ
Алексей Кучер пользовался услугами подсанкционных Telegram-каналов, которые за данными СБУ, контролируются спецслужбами РФ
Фото: из открытых источников
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В рамках расследования дела против Telegram-каналов, которые за данными СБУ, действовали в интересах Российской Федерации, под расследование украинских спецслужб попал бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, а ныне главы Государственной регуляторной службы Украины, и некоторые другие ТОП-чиновники.

Об этом сообщает источник RegioNews в Офисе президента.

Известно, что Служба безопасности Украины заинтересовалась Кучером, поскольку его помощник и личный водитель оплачивали информационные услуги нескольких Telegram-каналов из санкционного списка. Речь идет о канал "Резидент" и "Легитимный".

По словам источника, оплата рекламных услуг в этих каналах осуществлялась с их личных банковских карт, и такие действия могут трактоваться, как поддержка деятельности пророссийских каналов.

Как сообщает наш источник, кроме Алексея Кучера, в этом списке есть другие чиновники высокого ранга, которые также пользовались услугами "подсанкционных” Telegram-каналов.

Напомним, интернет-провайдеры должны закрыть доступ к Telegram-каналам, связанным с РФ, - Нацкомиссия. Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации направила провайдерам решение суда.

Ранее стало известно, что СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее сотрудники СБУ провели задержания в этом деле.

Напомним, 25 ноября Кабмин во время заседания согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской ОГА. Он получил новую должность: Алексей Кучер возглавил Государственную регуляторную службу Украины.

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