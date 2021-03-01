Контрабандисты переправляли в ЕС доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси на миллион долларов

СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей

СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей

Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС. Во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти миллион долларов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию в отношении отправления.

В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников.

Среди обнаруженного: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов, многочисленные старинные предметы быта, говорится в сообщении.

В настоящее время изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования изъятые культурные ценности, вероятно, передадут в музейный фонд Украины.

Как сообщалось, сегодня должностных лиц МИД поймали на контрабанде: везли евро, доллары и 16 кг золота. Чиновники организовали канал контрабанды в ЕС.