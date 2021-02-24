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Прокурор Одесской области отреагировал на протесты в поддержку Стерненка
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24 февраля 2021, 08:59 2661

Прокурор Одесской области отреагировал на протесты в поддержку Стерненка

24 февраля 2021, 08:59 2661
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Протесты он назвал "незаконными действиями" и "давлением"
Протесты он назвал "незаконными действиями" и "давлением"
Фото: 368.media
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По словам прокурора Одесской области Сергея Костенко, суды должны иметь возможность принимать решения "без давления и искажения процедуры справедливого суда".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеообращение Костенко.

По моему мнению, как юриста, как прокурора, эти неувязки (акции протеста - ред.) должны происходить согласно требованиям по выражение гражданской позиции. Если мы хотим правовое государство, суд должен иметь возможность выносить приговоры без вот таких незаконных действий, давления, искажение процедуры справедливого суда, на который имеет право каждый гражданин", - отметил он.

Как сообщалось, под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

Впоследствии после столкновений на Банковой появились первые пострадавшие.

Также на Банковой задержали 17 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила Нацполиция. Участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры.

Позже организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

суд Одесса прокурор адвокат Сергей Стерненко

 
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