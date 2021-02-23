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23 февраля 2021, 13:22 196

В Полтаве под зданием облсовета прошел очередной "тарифный протест"

23 февраля 2021, 13:22 196
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Тарифные митинги на Полтавщине организовывают уже около двух месяцев
Тарифные митинги на Полтавщине организовывают уже около двух месяцев
Фото: Суспільне
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Сегодня, 23 февраля возле здания Полтавского областного совета состоялась очередная "тарифная" акция протеста, митингующие требовали от депутатов направить обращение к центральной власти по поводу снижения цен на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что под стенами облсовета в 8.40 утра собрались около 70 человек, они утверждают, что приехали из шести районов области.

Митингующие считают, что цену на газ нужно снизить до 3 грн/кубометр, а плату за его транспортировку - до 35 коп. Также одно из требований - вернуть льготные тарифы на электроэнергию.

Как сообщили в Полтавском облсовете, перед началом пленарного заседания к протестующим вышел председатель областного совета Александр Биленький, чтобы обсудить ситуацию с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Он сообщил, что на сессию вынесли вопрос о направлении обращения к руководству государства по поводу тарифов.

Сегодня на сессии мы планируем принять обращение депутатов областного совета к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу цены на газ и передачи газораспределительных сетей в коммунальную собственность с балансов облгазов", - сообщил Биленький.

Напомним, 12 февраля на Полтавщине люди снова перекрыли трассу из-за высоких цен на газ.

Полтава тарифы митинг облсовет Александр Биленький

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