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23 февраля 2021, 12:50 10

Зеленский после прибытия вакцины от коронавируса сделал заявление о прививках украинцев

23 февраля 2021, 12:50 10
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Офис президента
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Сегодня в Украину пришла первая партия доз вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро начнется вакцинация.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет RegioNews.

Президент заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 прибыли в Украину. Он поблагодарил за поддержку индийских партнеров.

"Мы начнем вакцинацию как можно быстрее. Нам нужно бороться с COVID вместе", - написал он.

Напомним 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

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