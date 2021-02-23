Зеленский после прибытия вакцины от коронавируса сделал заявление о прививках украинцев
Он поблагодарил за поддержку индийским партнерам
Он поблагодарил за поддержку индийским партнерам
Сегодня в Украину пришла первая партия доз вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро начнется вакцинация.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет RegioNews.
Президент заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 прибыли в Украину. Он поблагодарил за поддержку индийских партнеров.
"Мы начнем вакцинацию как можно быстрее. Нам нужно бороться с COVID вместе", - написал он.
Напомним 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.
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