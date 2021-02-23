Зеленский после прибытия вакцины от коронавируса сделал заявление о прививках украинцев

Он поблагодарил за поддержку индийским партнерам

Он поблагодарил за поддержку индийским партнерам

Офис президента

Сегодня в Украину пришла первая партия доз вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро начнется вакцинация.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет RegioNews.

Президент заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 прибыли в Украину. Он поблагодарил за поддержку индийских партнеров.

"Мы начнем вакцинацию как можно быстрее. Нам нужно бороться с COVID вместе", - написал он.

Напомним 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.