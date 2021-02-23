COVID-вакцину в ближайшее время начнут отправлять в регионы - Степанов

Глава Минздрава опубликовал фото с самолета с вакцинами, которые прибыли сегодня в Украину

Глава Минздрава опубликовал фото с самолета с вакцинами, которые прибыли сегодня в Украину

Фото: Facebook

После растаможивания партии вакцины AstraZeneca, которая сегодня прибыла в Украину, ее начнут поставлять в регионы.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews. По его словам, растаможка груза состоится в срочном порядке. Грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первую партию в полмиллиона доз получили. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы", - написал министр. Степанов отметил, что вакцинация в регионах начнется по плану первого этапа вакцинации. Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составляет 500 тысяч доз.

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