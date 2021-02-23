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23 февраля 2021, 12:49 188

COVID-вакцину в ближайшее время начнут отправлять в регионы - Степанов

23 февраля 2021, 12:49 188
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Глава Минздрава опубликовал фото с самолета с вакцинами, которые прибыли сегодня в Украину
Фото: Facebook
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После растаможивания партии вакцины AstraZeneca, которая сегодня прибыла в Украину, ее начнут поставлять в регионы.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, растаможка груза состоится в срочном порядке.

Грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первую партию в полмиллиона доз получили. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы", - написал министр.

Степанов отметил, что вакцинация в регионах начнется по плану первого этапа вакцинации.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составляет 500 тысяч доз.

коронавирус вакцина Минздрав регионы Максим Степанов

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