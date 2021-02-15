ЦИК сформировала новый состав Черновицкой городской ТИК
Сегодня, 15 февраля Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Известно, что в новом составе 16 представителей. На прошлой неделе ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Черновицкой городской ТИК.
Территориальная избирательная комиссия не регистрировала нескольких депутатов, избранных в Черновицкий городской совет, а затем приняла постановление о признании избранными следующих по очередности кандидатов в депутаты в соответствующих избирательных списках", - заявили в Центризбиркоме.
Также в ЦИК напомнили, что отменили эти постановления как незаконные и противоправные и самостоятельно зарегистрировали 10 депутатов, избранных в Черновицкий городской совет 25 октября 2020 года.
Напомним, 12 февраля ЦИК во второй раз распустила избирательную комиссию в Черновцах и зарегистрировала депутатов от двух партий.