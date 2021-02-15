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15 февраля 2021, 16:47 45

ЦИК сформировала новый состав Черновицкой городской ТИК

15 февраля 2021, 16:47 45
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Предидущую комиссию ЦИК распустила за нарушение конституции и избирательного кодекса
Предидущую комиссию ЦИК распустила за нарушение конституции и избирательного кодекса
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 15 февраля Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Известно, что в новом составе 16 представителей. На прошлой неделе ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Черновицкой городской ТИК.

Территориальная избирательная комиссия не регистрировала нескольких депутатов, избранных в Черновицкий городской совет, а затем приняла постановление о признании избранными следующих по очередности кандидатов в депутаты в соответствующих избирательных списках", - заявили в Центризбиркоме.

Также в ЦИК напомнили, что отменили эти постановления как незаконные и противоправные и самостоятельно зарегистрировали 10 депутатов, избранных в Черновицкий городской совет 25 октября 2020 года.

Напомним, 12 февраля ЦИК во второй раз распустила избирательную комиссию в Черновцах и зарегистрировала депутатов от двух партий.

ЦИК Черновцы ТИК комиссия выборы депутаты

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