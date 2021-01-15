Мэр Черновцов Кличук заявил о давлении со стороны областной прокуратуры

Он утверждает, что против него могут возбудить уголовные производства

Он утверждает, что против него могут возбудить уголовные производства

Фото: из открытых источников

Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что работники прокуратуры области осуществляют давление на него и на членов его команды.

Об этом он сообщил в прямом эфире в Facebook, передает RegioNews.

По моей информации, в среду предыдущей недели областная прокуратура собирала у себя совещание с силовиками, на котором четко ставилась задача - сделать все возможное, чтобы найти что-то меня лично, каким-то образом повлиять на мой бизнес", - сказал Кличук.

Мэр города призвал правоохранителей не участвовать в политических расправах. Кличук также заявил, что готов к тому, что правоохранительные органы могут открыть против него и членов его команды уголовные производства по надуманным обвинениям.

Я хочу заверить, что любое давление на меня и на мою команду не принесет желаемого результата для них. А наоборот - еще больше нас закалит. Поэтому мы не остановимся, независимо от того, что они будут делать с бизнесом. Мы однозначно будем отстаивать нашу позицию", - добавил он.

В то же время в прокуратуре Черновицкой области эту информацию отрицают. Как сообщила Суспільному пресс-секретарь прокуратуры Наталия Соколовская, о проведении такого совещания ей неизвестно.

В облпрокуратуре призвали Романа Кличука обратиться в правоохранительные органы, чтобы они смогли провести расследование.

Напомним, Черновицкий городской глава Кличук заявлял, что на него давили из ОГА

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