Все школы Черновцов переходят на дистанционное обучение

Детсады продолжают работать

Детсады продолжают работать

Фото из открытых источников

Черновицкий городской совет принял решение с завтрашнего дня перевести все школы Черновцов на дистанционное обучение.

Об этом сообщил заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк, передает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Принято решение в завтрашнего дня, 19 февраля, перевести все школы Черновцов на дистанционное обучение.

Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета Министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение. Завтра или в понедельник соберем городскую комиссию ТЭБ и ЧС, на которой будем решать вопросы относительно других ограничительных мер. Потому что в постановлении Кабмина говорится также о работе ресторанов, культурных центров и спортивных мероприятий, - рассказал Юрий Лесюк.

Юрий Лесюк добавил, что сейчас на дистанционное обучение переходят ученики всех классов - с 1 по 11-й.

Постановление Кабмина вступает в действие с 24 февраля. В нем говорится о том, что начальная школа может продолжать очное обучение. Сейчас мы приняли решение перевести учеников всех классов на дистанционное обучение, а уже на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС будем принимать решение, как будут работать школы с 24 февраля, - сказал заместитель мэра.

Детские сады Черновцов пока продолжают работать.

Как сообщалось, Кабмин ввел с 24 февраля "желтую" зону карантина на всей территории Украины. Правительство разработало критерии отнесения регионов к уровням эпидемиологической опасности.

Также МОН дал разъяснения, как будут работать учреждения образования с 22 февраля.

17 февраля школам Буковины рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Доля детей в общем числе больных коронавирусом в последнее время выросла с 3% до 8%.