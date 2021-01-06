Черновицкий городской глава Кличук утверждает, что на него давили из ОГА
Городской председатель Черновцов Роман Кличук заявил, что на него оказывалось давление со стороны областной государственной администрации, а также шантажировали не регистрацией депутатов нескольких фракций городского совета, если его политическая команда не проголосует за кандидатуру "Слуги народа" на должность председателя облсовета.
Об этом Роман Кличук рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.
"Действительно на меня давили. Практически все. На меня создавался невероятное давление на самом деле и шантаж – в том числе нерегистрацией депутатов нескольких фракций городского совета. Мне было сказано, что если мы не проголосуем за кандидатуру "Слуги народа", то эти три партии не зарегистрируются. А я человек, который не воспринимает никакой шантаж..." - сказал он.
Кличук добавил, что речь идет о три партии: "Родной город", "Команда Михайлишина" и "Народный контроль".
"Потому что четыре фракции, которые зарегистрировались первыми – это были 27 человек. А перед выборами председателя областного совета мне было – ну, не прямо, а намеком – сказано, что если "Единственная альтернатива" проголосует за кандидатуру "Слуги народа" - значит, все будет нормально. А не проголосует, то будет ненормально..." - сказал он.
Также глава Черновцов отметил, что на все фракции давила областная администрация, Офис президента и различные структуры.
"Всех ломали через колено, и даже те члены Партии регионов, которые когда-то были при власти, они удивлялись, что даже при их правлении такого не было. Кому-то, наверное, очень нужно было, чтобы председателем стала их кандидатура", - сообщил Кличук.
Напомним, ранее Кличук заявил, что не считает, что он узурпировал власть в городе, назначив четырех заместителей и секретаря горсовета и состав исполкома, которые являются представителями его политической команды.