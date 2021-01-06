Черновицкий городской глава Кличук утверждает, что на него давили из ОГА

Также он заявил, что его шантажировали

Также он заявил, что его шантажировали

Фото из открытых источников

Городской председатель Черновцов Роман Кличук заявил, что на него оказывалось давление со стороны областной государственной администрации, а также шантажировали не регистрацией депутатов нескольких фракций городского совета, если его политическая команда не проголосует за кандидатуру "Слуги народа" на должность председателя облсовета.

Об этом Роман Кличук рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.

"Действительно на меня давили. Практически все. На меня создавался невероятное давление на самом деле и шантаж – в том числе нерегистрацией депутатов нескольких фракций городского совета. Мне было сказано, что если мы не проголосуем за кандидатуру "Слуги народа", то эти три партии не зарегистрируются. А я человек, который не воспринимает никакой шантаж..." - сказал он.

Кличук добавил, что речь идет о три партии: "Родной город", "Команда Михайлишина" и "Народный контроль".

"Потому что четыре фракции, которые зарегистрировались первыми – это были 27 человек. А перед выборами председателя областного совета мне было – ну, не прямо, а намеком – сказано, что если "Единственная альтернатива" проголосует за кандидатуру "Слуги народа" - значит, все будет нормально. А не проголосует, то будет ненормально..." - сказал он.

Также глава Черновцов отметил, что на все фракции давила областная администрация, Офис президента и различные структуры.

"Всех ломали через колено, и даже те члены Партии регионов, которые когда-то были при власти, они удивлялись, что даже при их правлении такого не было. Кому-то, наверное, очень нужно было, чтобы председателем стала их кандидатура", - сообщил Кличук.

Напомним, ранее Кличук заявил, что не считает, что он узурпировал власть в городе, назначив четырех заместителей и секретаря горсовета и состав исполкома, которые являются представителями его политической команды.