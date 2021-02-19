На Буковине реанимации четырех больниц на 100% "забиты" COVID-больными
В четырех больницах Черновицкой области реанимационные отделения полностью заполнены пациентами с COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА, передает RegioNews.
Так, на 100% заполнены реанимационные отделения Черновицкой городской больницы №3, а также Заставненской, Сторожинецкой и Новоселицкой центральных районных больниц.
В отделениях, где лечат больных COVID-19, также осталось немного свободных мест.
Как сообщает ОГА, городская больница Черновцов №4 заполнена больными на 93,33%, Сторожинецкая центральная районная больница - на 83,54%.
Напомним, 17 февраля глава Черновицкой ОГА заявил, что в области критическая ситуация с распространением COVID-19.
На следующий день стало известно, что все школы Черновцов переходят на дистанционное обучение.