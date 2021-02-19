На Буковине реанимации четырех больниц на 100% "забиты" COVID-больными

Область оказалась в тройке лидеров по количеству новых заболеваний

Область оказалась в тройке лидеров по количеству новых заболеваний

Фото: flickr

В четырех больницах Черновицкой области реанимационные отделения полностью заполнены пациентами с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА, передает RegioNews.

Так, на 100% заполнены реанимационные отделения Черновицкой городской больницы №3, а также Заставненской, Сторожинецкой и Новоселицкой центральных районных больниц.

В отделениях, где лечат больных COVID-19, также осталось немного свободных мест.

Как сообщает ОГА, городская больница Черновцов №4 заполнена больными на 93,33%, Сторожинецкая центральная районная больница - на 83,54%.

Напомним, 17 февраля глава Черновицкой ОГА заявил, что в области критическая ситуация с распространением COVID-19.

На следующий день стало известно, что все школы Черновцов переходят на дистанционное обучение.