08:54  19 февраля
В Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19
08:39  19 февраля
Телеканал Порошенко "Прямой" не планировали закрывать на заседании СНБО - Мендель
08:11  19 февраля
На Донбассе очередное нарушение зафиксировано четыре обстрелы позиций ООС
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2021, 12:52 48

На Буковине реанимации четырех больниц на 100% "забиты" COVID-больными

19 февраля 2021, 12:52 48
Читайте також українською мовою
Область оказалась в тройке лидеров по количеству новых заболеваний
Область оказалась в тройке лидеров по количеству новых заболеваний
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В четырех больницах Черновицкой области реанимационные отделения полностью заполнены пациентами с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА, передает RegioNews.

Так, на 100% заполнены реанимационные отделения Черновицкой городской больницы №3, а также Заставненской, Сторожинецкой и Новоселицкой центральных районных больниц.

В отделениях, где лечат больных COVID-19, также осталось немного свободных мест.

Как сообщает ОГА, городская больница Черновцов №4 заполнена больными на 93,33%, Сторожинецкая центральная районная больница - на 83,54%.

Напомним, 17 февраля глава Черновицкой ОГА заявил, что в области критическая ситуация с распространением COVID-19.

На следующий день стало известно, что все школы Черновцов переходят на дистанционное обучение.

Черновецкая ОДА Черновцы больницы COVID-19 пандемия пациенты

Вспышка COVID-19 на Франковщине: Шмыгаль обвинил местные власти в бездействии
19 февраля 2021, 11:42
Степанов полетел в Индию договариваться о вакцине для украинцев
19 февраля 2021, 10:00
В Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19
19 февраля 2021, 08:54
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram