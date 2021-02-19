В Черновцах силовики проводят обыски на фирмах депутатов партии мэра

Городской голова заявил о политическом давлении

Городской голова заявил о политическом давлении

Фото ИА АСС

Черновицкий городской голова Роман Кличук заявил, что давление на бизнес партийцев «Единой альтернативы» - это месть и за "неправильное голосование" за главу облсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Сегодня за заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутат партии "Единая альтернатива" Сергей Гринюк сообщил, в Черновцах правоохранители проводят обыски на предприятиях, которые принадлежат представителям этой политической партии.

"Единая альтернатива" – местная партия, которая получила большинство на выборах в Черновицкий горсовет и выдвинула кандидата в мэры Романа Кличука, который и одержал победу.

На брифинге Роман Кличук заявил, что расценивает обыск как давление. Свое заявление он попросил считать автоматическим обращением к Президенту, Генпрокурору и председателю ВРУ.

В комментарии БукІнфо Роман Кличук заявил, что давление на бизнес партийцев "ЕА" - это месть.

Давление на бизнес партийцев "Единой альтернативы" это месть Ильи Павлюка (которого считают руководителем одной из "групп влияния" среди "Слуг народа" - ред.) за то, что мы не поддержали на главу облсовета его человека, - сказал Кличук.

По словам городского головы, давление будет оказываться прежде всего на него и примыкающий к нему бизнес, а также до всех знаковых членов "Єдиной альтернативы".

Готовятся дела в областной прокуратуре также и на наших чиновников и депутатов, - добавил он.

Роман Кличук также добавил, что областная полиция, УСБУ и прокуратура отказались от "выполнения позорного заказа".

Как сообщалось, 15 января мэр Черновцов Кличук заявил о давлении со стороны областной прокуратуры. Он утверждает, что против него могут возбудить уголовные производства.

Ранее Черновицкий городской голова Кличук утверждал, что на него давили из ОГА. Также он заявил, что его шантажировали.

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