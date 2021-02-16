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16 февраля 2021, 16:10 24

Дело "пленок ОАСК": Вовка снова не смогли принудительно доставить в суд

16 февраля 2021, 16:10 24
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Он считает решение о приводе незаконным
Он считает решение о приводе незаконным
Фото из открытых источников
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Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка снова не смогли принудительно доставить в суд, чтобы избрать ему меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УНН , передает RegioNews.

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка снова не смогли принудительно доставить в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК”.

Сегодня вновь не явился, судья в очередной раз применил (принудительный — ред.) привод, — сообщила Чемерис.

Как сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

Поэтому 8 февраля в делу "пленок ОАСК" Вовка не смогли принудительно доставить в суд. Было подано ходатайство о повторную попытку его принудительного привода.

Ранее сообщалось, суд разрешил осуществить принудительный привод главы ОАСК Вовка. Его должны были доставить в суд 8 февраля.

Напомним, 11 августа 2020 г. правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

оаск суд судья Вовк ВАКС

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