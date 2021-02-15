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15 февраля 2021, 18:33 3

Верховный суд дал телеканалу ZIK 10 дней на исправление иска

15 февраля 2021, 18:33 3
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Решение мотивировано тем, что денежные средства, перечисленные истцом на уплату судебного сбора, не поступившие на соответствующий казначейский счет
Решение мотивировано тем, что денежные средства, перечисленные истцом на уплату судебного сбора, не поступившие на соответствующий казначейский счет
Рixabay
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Верховный суд Украины принял решение по иску телеканала ZIK, против которого были наложены санкции. Иск поступил 12 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет RegioNews.

"12 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" к президенту Украины, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Речь идет об указе № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Постановлением от 15 февраля 2021 года по делу № 9901/33/21 исковое заявление ООО оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков", - информирует суд.

Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет. Итак, телеканал должен предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

Кроме этого, истец не предоставил суду доказательства, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, Службы безопасности Украины, Верховной рады к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Ранее сообщалось, что Нацсовет хочет через суд аннулировать лицензию телеканала ZIK.

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