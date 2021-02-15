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15 февраля 2021, 17:36 173

В Черновицкой области осудили экс-чиновника ОГА, которого задержали за взятку

15 февраля 2021, 17:36 173
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Фото: из открытых источников
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В Черновицкой области суд оштрафовал на более чем 40 тысяч гривен бывшего руководителя департамента образования облгосадминистрации Николая Харатина.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Единый судебный реестр, передает RegioNews.

Согласно решению суда, сторона обвинения смогла доказать, что чиновник получил 800 долларов взятки.

Согласно с материалами Шевченковского суда Черновцов, Харатин обещал повлиять на голову села Недобоевцы, чтобы предпринимателя выбрали победителем тендера на ремонт школы в общине.

За это Николай Харатин требовал "откат" в размере 10% от стоимости ремонта.

Напомним, в Киеве будут судить двух адвокатов и нотариуса за аферу с недвижимостью на Банковой.

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