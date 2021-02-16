В Закарпатской области судья получил шесть лет тюрьмы за взяточничество - САП
Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы судью Раховского районного суда Закарпатской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу САП.
16.02.2021 приговором Высшего антикоррупционного суда признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы судья Раховского районного суда Закарпатской области, уличенный в марте 2019 года в коррупционных преступлениях", - говорится в сообщении.
Прокуроры и детективы доказали, что судья дважды получал взятки - в сентябре 2018 года 400 долларов и в марте 2019 года 10 тысяч гривен.
За такие суммы судья обещал посодействовать в положительном решении по административному делу, которое рассматривал другой судья, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.
Суд приговорил судью к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Ранее сообщалось, что в Запорожье руководство горсовета присвоило 400 тысяч на ремонте домов.