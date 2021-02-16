09:14  16 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали почти тысячу человек
10:01  16 февраля
В Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах - ГСЧС
08:11  16 февраля
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано три нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2021, 14:29 730

В Закарпатской области судья получил шесть лет тюрьмы за взяточничество - САП

16 февраля 2021, 14:29 730
Читайте також українською мовою
Правоохранители доказали, что судья дважды получал взятки в служебном кабинете
Правоохранители доказали, что судья дважды получал взятки в служебном кабинете
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы судью Раховского районного суда Закарпатской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу САП.

16.02.2021 приговором Высшего антикоррупционного суда признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы судья Раховского районного суда Закарпатской области, уличенный в марте 2019 года в коррупционных преступлениях", - говорится в сообщении.

Прокуроры и детективы доказали, что судья дважды получал взятки - в сентябре 2018 года 400 долларов и в марте 2019 года 10 тысяч гривен.

За такие суммы судья обещал посодействовать в положительном решении по административному делу, которое рассматривал другой судья, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.

Суд приговорил судью к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Ранее сообщалось, что в Запорожье руководство горсовета присвоило 400 тысяч на ремонте домов.

суд взятка ВАКС САП Закарпатье

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua