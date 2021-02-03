Суд разрешил осуществить принудительный привод главы ОАСК Вовка

Его должны доставить в суд 8 февраля

Его должны доставить в суд 8 февраля

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Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе судьи главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его должны доставить в суд 8 февраля.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

По ее словам, если глава ОАСК прибудет в суд, то там будет избирать ему меру пресечения.

"Судья принял решение о принудительном приводе главы ОАСК на 8 февраля", - уточнила она.

Напомним, 2 февраля в НАБУ заявили, что глава ОАСК Вовк снова проигнорировал повестку.