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11 февраля 2021, 21:25 11

Волынский облсовет с опозданием на два месяца принял бюджет на 2021 год

11 февраля 2021, 21:25 11
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Волынь была одной из двух областей, которая начала год без принятого бюджета
Волынь была одной из двух областей, которая начала год без принятого бюджета
Фото: volynua.com
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Сегодня, 11 февраля депутаты Волынского областного совета с опозданием почти на два месяца смогли утвердить бюджет области на 2021 год.

Об этом сообщается на сайте областного совета, передает RegioNews.

За утверждение главного финансового документа региона проголосовали 50 депутатов из 60 присутствующих в сессионном зале.

Предполагается, что объем бюджета будет составлять 2,4 млрд грн. Доходы общего фонда областного бюджета предусмотрены в 1 млрд 686 млн грн, доходы специального фонда областного бюджета - 723 млн 900 тыс. грн.

В 2021 году расходы бюджета региона составят 2 млрд 410 млн грн. Около 80 процентов из них - это расходы на содержание образования и медицины.

Оборотный остаток бюджетных средств областного бюджета на 2021 в составляет 5 млн. грн. Еще три миллиона гривен направлены в резервный фонд областного бюджета.

Поскольку свободных остатков средств с прошлого года очень мало, то области придется в феврале брать кредит в Госказначействе чтобы закрыть все расходы в феврале", - заявил руководитель департамента финансов Волынской ОГА Игорь Никитюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до сих пор не утверждены бюджеты 2 областей, 11 районов и 44 теробщин.

Волынская область облсовет бюджет депутаты голосование финансы

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