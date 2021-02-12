На Буковине спасатели вытащили из снега восемь автомобилей и две маршрутки с людьми

Остается частично затруднен проезд на дорогах в селе Острица Герцаевского района

Остается частично затруднен проезд на дорогах в селе Острица Герцаевского района

Фото из открытых источников

В Черновицкой области спасатели вытаскивали из снега восемь легковых автомобилей и два маршрутных автобуса с людьми.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"В результате ухудшения погодных условий, сильных метелей, местами сильных переметов дорог на территории Черновицкой области спасатели оказывали помощь в 4 районах области. Всего от УДСНС привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава, которые отбуксировали 8 легковых автомобилей и высвободили из снежных заносов два маршрутных автобуса, в которых находилось 16 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что сейчас остается частично затруднен проезд на дорогах в селе Острица Герцаевского района, селе Шишковцы Кицманского района, селах Ракитное, Маршинцы, Котелево, Магала и Редковцы Новоселицкого района и селе Черепковцы Глыбоцкого района.

Напомним, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.