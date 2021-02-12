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12 февраля 2021, 10:39 170

В Каменец-Подольском мэр отменил решение горсовета об избрании секретаря

12 февраля 2021, 10:39 170
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Ранее городской совет смог лишь с третьей попытки проголосовать за его избрание
Фото: из открытых источников
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Мэр Каменец-Подольского Хмельницкой области Михаил Поситко отменил решение сессии городского совета об избрании секретаря.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам городского головы, такое решение он принял по просьбе местных жителей, и право остановить решение городского совета предусмотрено законом.

И я ввиду обращения общины нашего города, я подписал распоряжение о приостановлении решения сессии городского совета об избрании секретаря горсовета Сергея Самсонюка", - заявил Поситко.

Он добавил, что согласно законодательству, теперь в течение двух недель нужно созвать сессию городского совета, на которой мэр должен вынести вопрос остановки этого решения.

Чтобы отменить вето городского головы, депутатам нужно собрать 26 голосов.

Напомним, 9 февраля депутаты Каменец-Подольского горсовета с третьей попытки избрали секретаря.

мэр горсовет голосование секретарь депутаты Каменец-Подольский

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