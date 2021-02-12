В Каменец-Подольском мэр отменил решение горсовета об избрании секретаря

Ранее городской совет смог лишь с третьей попытки проголосовать за его избрание

Ранее городской совет смог лишь с третьей попытки проголосовать за его избрание

Фото: из открытых источников

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам городского головы, такое решение он принял по просьбе местных жителей, и право остановить решение городского совета предусмотрено законом.

И я ввиду обращения общины нашего города, я подписал распоряжение о приостановлении решения сессии городского совета об избрании секретаря горсовета Сергея Самсонюка", - заявил Поситко.

Он добавил, что согласно законодательству, теперь в течение двух недель нужно созвать сессию городского совета, на которой мэр должен вынести вопрос остановки этого решения.

Чтобы отменить вето городского головы, депутатам нужно собрать 26 голосов.

Напомним, 9 февраля депутаты Каменец-Подольского горсовета с третьей попытки избрали секретаря.