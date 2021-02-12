В Каменец-Подольском мэр отменил решение горсовета об избрании секретаря
Мэр Каменец-Подольского Хмельницкой области Михаил Поситко отменил решение сессии городского совета об избрании секретаря.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По словам городского головы, такое решение он принял по просьбе местных жителей, и право остановить решение городского совета предусмотрено законом.
И я ввиду обращения общины нашего города, я подписал распоряжение о приостановлении решения сессии городского совета об избрании секретаря горсовета Сергея Самсонюка", - заявил Поситко.
Он добавил, что согласно законодательству, теперь в течение двух недель нужно созвать сессию городского совета, на которой мэр должен вынести вопрос остановки этого решения.
Чтобы отменить вето городского головы, депутатам нужно собрать 26 голосов.
Напомним, 9 февраля депутаты Каменец-Подольского горсовета с третьей попытки избрали секретаря.