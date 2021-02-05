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05 февраля 2021, 21:54 98

Украина направила в YouTube обращение относительно блокирования каналов "112", NewsOne и ZIK

05 февраля 2021, 21:54 98
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В Министерстве культуры и информационной политики считают, YouTube примет положительное решение по этому обращению
В Министерстве культуры и информационной политики считают, YouTube примет положительное решение по этому обращению
Фото: из открытых источников
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Украина направила юридически подкрепленное обращение к компаниям Google и YouTube по поводу закрытия Ютуб-каналов подсанкционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко, передает RegioNews.

По его словам, вещание телеканалов, которые оказались под санкциями СНБО, будет прекращено в интернете, поскольку в практике крупных интернет-площадок подобный опыт уже есть.

В большинстве случаев крупные компании положительно реагируют на запросы, когда государство апеллирует вопросами национальной безопасности. И положительно рассматривают эти обращения, поэтому мы верим, что наше обращение также будет рассмотрено положительно", - сказал Шевченко.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

3 февраля в Минкульте заявили, что будут просить YouTube заблокировать каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".

санкции СНБО Минкульт телеканал обращение YouTube

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