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08 февраля 2021, 18:30 138

У Зеленского прокомментировали решение суда относительно недопуска Тупицкого в КСУ

08 февраля 2021, 18:30 138
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Советник руководителя ОП заверил, что в самом КСУ нет проблем с выплатой зарплат в связи с отстранением Тупицкого с должности главы суда
Советник руководителя ОП заверил, что в самом КСУ нет проблем с выплатой зарплат в связи с отстранением Тупицкого с должности главы суда
Фото из открытых источников
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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не смог обосновать некорректность его недопуска в здание КС за его отстранение от должности и прибегает к публичной дискредитации государственных институтов.

Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в комментарии "Укринформу" об отказе Окружного административного суда Киева Тупицькому запретить УДО не пускать его на работу.

"Тупицкий сам не смог доказать некорректность его недопуска в здание Конституционного суда из-за его отстранения от должности. Еще раз, Тупицкий не смог доказать состоятельность собственных претензий в юридической плоскости и поэтому снова прибегает к инструментам публичной дискредитации государственных институтов", - отметил Подоляк.

Он напомнил, что ОАСК в понедельник рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска против Управления государственной охраны и пришел к выводу, что Тупицким "не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств того, что его права и интересы каким-то образом нарушаются до принятия решения по этому иску".

В то же время советник руководителя ОП заверил, что в самом КСУ нет проблем с выплатой зарплат в связи с отстранением Тупицкого с должности председателя суда.

"Насколько можно судить из заявлений, которые неоднократно звучали в Конституционном суде, у них нет проблем с выплатой зарплат, а также в целом с обеспечением рабочего процесса, поскольку соответствующую печать на документах может поставить руководитель секретариата суда", - заявил Подоляк.

Напомним, ОАСК отказал Тупицкому в иске против Управления госохраны.

суд Украина Конституционный суд охрана УГО

 
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