У Зеленского прокомментировали решение суда относительно недопуска Тупицкого в КСУ

Советник руководителя ОП заверил, что в самом КСУ нет проблем с выплатой зарплат в связи с отстранением Тупицкого с должности главы суда

Советник руководителя ОП заверил, что в самом КСУ нет проблем с выплатой зарплат в связи с отстранением Тупицкого с должности главы суда

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не смог обосновать некорректность его недопуска в здание КС за его отстранение от должности и прибегает к публичной дискредитации государственных институтов.

Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в комментарии "Укринформу" об отказе Окружного административного суда Киева Тупицькому запретить УДО не пускать его на работу. "Тупицкий сам не смог доказать некорректность его недопуска в здание Конституционного суда из-за его отстранения от должности. Еще раз, Тупицкий не смог доказать состоятельность собственных претензий в юридической плоскости и поэтому снова прибегает к инструментам публичной дискредитации государственных институтов", - отметил Подоляк. Он напомнил, что ОАСК в понедельник рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска против Управления государственной охраны и пришел к выводу, что Тупицким "не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств того, что его права и интересы каким-то образом нарушаются до принятия решения по этому иску". В то же время советник руководителя ОП заверил, что в самом КСУ нет проблем с выплатой зарплат в связи с отстранением Тупицкого с должности председателя суда. "Насколько можно судить из заявлений, которые неоднократно звучали в Конституционном суде, у них нет проблем с выплатой зарплат, а также в целом с обеспечением рабочего процесса, поскольку соответствующую печать на документах может поставить руководитель секретариата суда", - заявил Подоляк. Напомним, ОАСК отказал Тупицкому в иске против Управления госохраны.

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