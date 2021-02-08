15:57  08 февраля
Украинцы стали меньше доверять официальной статистике по COVID-19
18:26  08 февраля
Против экс-главы Днепропетровского облсовета открыли дело за незаконное обогащение
17:59  08 февраля
Война на Донбассе: боевики сегодня дважды сорвали "тишину"
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 16:50 8

В Раде заявили, что для санкций в отношении телеканалов Медведчука собрали достаточно фактов

08 февраля 2021, 16:50 8
Читайте також українською мовою
В 2019 году была создана Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая изучала вопрос смены собственников на этих телеканалах, вопросы их финансирования и особенностей редакционной политики
В 2019 году была создана Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая изучала вопрос смены собственников на этих телеканалах, вопросы их финансирования и особенностей редакционной политики
Facebook
Читайте також
українською мовою

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что на сегодня было накоплено достаточно фактов для того, чтобы в отношении народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака и его телеканалов был применен именно закон о санкциях.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Я имею все основания говорить, исходя из того, что я знал еще как член Временной следственной комиссии по расследованию сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ - ред.), что на сегодня было накоплено достаточно фактов для того, чтобы был применен закон именно о санкциях", - отметил политик.

Он напомнил, что в 2019 году была создана Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая изучала вопрос смены собственников на этих телеканалах, вопросы их финансирования и особенностей редакционной политики.

"Я до сих пор связан несколькими подписками о неразглашении того, что нам сообщали представители СБУ, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры во время работы этой следственной комиссии. Могу только сказать, что даже несмотря на наш статус они не смогли нам предоставить полный доступ к информации следствия именно из-за того, что она была защищена тайной следствия", - рассказал Потураев.

По его словам, решение о наложении санкций не является универсальным для таких ситуаций.

"Потому что так сложилось, что эти каналы входили в группу компаний, аффилированных с господином Козаком, к которому у компетентных органов есть вопросы с точки зрения соблюдения законодательства, в частности, антитеррористического", - отметил депутат.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.

санкции Украина депутат телеканал Виктор Медведчук

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Сергей Лямец
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram