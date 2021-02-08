В Раде заявили, что для санкций в отношении телеканалов Медведчука собрали достаточно фактов

В 2019 году была создана Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая изучала вопрос смены собственников на этих телеканалах, вопросы их финансирования и особенностей редакционной политики

В 2019 году была создана Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая изучала вопрос смены собственников на этих телеканалах, вопросы их финансирования и особенностей редакционной политики

Facebook

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что на сегодня было накоплено достаточно фактов для того, чтобы в отношении народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака и его телеканалов был применен именно закон о санкциях.

.