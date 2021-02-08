В Раде заявили, что для санкций в отношении телеканалов Медведчука собрали достаточно фактов
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что на сегодня было накоплено достаточно фактов для того, чтобы в отношении народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака и его телеканалов был применен именно закон о санкциях.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Я имею все основания говорить, исходя из того, что я знал еще как член Временной следственной комиссии по расследованию сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ - ред.), что на сегодня было накоплено достаточно фактов для того, чтобы был применен закон именно о санкциях", - отметил политик.
Он напомнил, что в 2019 году была создана Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая изучала вопрос смены собственников на этих телеканалах, вопросы их финансирования и особенностей редакционной политики.
"Я до сих пор связан несколькими подписками о неразглашении того, что нам сообщали представители СБУ, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры во время работы этой следственной комиссии. Могу только сказать, что даже несмотря на наш статус они не смогли нам предоставить полный доступ к информации следствия именно из-за того, что она была защищена тайной следствия", - рассказал Потураев.
По его словам, решение о наложении санкций не является универсальным для таких ситуаций.
"Потому что так сложилось, что эти каналы входили в группу компаний, аффилированных с господином Козаком, к которому у компетентных органов есть вопросы с точки зрения соблюдения законодательства, в частности, антитеррористического", - отметил депутат.
Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.
8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.