13:51  08 февраля
В Одесской области из-за непогоды 44 населенных пункта остались без света
10:19  08 февраля
Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным
08:11  08 февраля
На Донбассе ранен еще один военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 10:25 7904

Журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста

08 февраля 2021, 10:25 7904
Читайте також українською мовою
Они заклеили себе рты
Они заклеили себе рты
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 8 февраля, журналисты телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которые попали под запрет, устроили совместную акцию протеста.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Акция называется "Свобода без слова", в ее рамках сотрудники телеканалов закрыли себе рты клейкой лентой.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

Украина протест журналисты Виктор Медведчук блокировка

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Сергей Лямец
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram