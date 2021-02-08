Журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста
Они заклеили себе рты
Они заклеили себе рты
В понедельник, 8 февраля, журналисты телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которые попали под запрет, устроили совместную акцию протеста.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.
Акция называется "Свобода без слова", в ее рамках сотрудники телеканалов закрыли себе рты клейкой лентой.
Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.
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