Недопуск Тупицкого к зданию КС делает невозможной уплату коммунальных платежей и зарплаты

Печать остается в сейфе, куда не имеет доступа отстраненный глава суда

Печать остается в сейфе, куда не имеет доступа отстраненный глава суда

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Научный консультант Конституционного суда Украины Анатолий Селиванов заявляет, что из-за невозможности главы КС Александра Тупицкого пройти в здание суда и получить доступ к печати не оплачиваются коммунальные платежи и не выдается заработная плата.

Об этом рассказал Селиванов на брифинге в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тупицкий, согласно указу президента, отстранен от обязанностей судьи КС, но не отстранен от выполнения обязанностей главы Конституционного суда, и в его распоряжении находится печать, которая ставится на финансовую документацию для Казначейства.

Глава КС не может пройти к зданию Конституционного суда... он не имеет доступа к сейфу, где лежит печать... он не может пройти в свой кабинет и поставить эту печать, - сказал Селиванов.

При этом он пояснил, что платежи Казначейства, например, коммунальные платежи, выплаты заработной платы, невозможны без этой печати.

По словам научного консультанта, растет сумма задолженности и, как утверждает Селиванов, за неуплату коммунальных платежей она составляет 5 млн грн ежедневно.

При этом, по его словам, сотрудники Конституционного суда получили зарплату, поскольку печать поставил руководитель секретариата суда, но в следующий раз Казначейство может не пропустить такой документ. Он добавил, что такую финансовую документацию заверяет первое лицо или исполняющий обязанности главы суда, но не временный исполняющий обязанности.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть продлен срок действия указа президента об отстранении Тупицкого от исполнения обязанности судьи, Селиванов сказал, что вопрос возвращения Тупицкого на должность "будет решать Офис генпрокурора".

Также Селиванов заверил, что КС сегодня работает должным образом.

Как сообщалось, 4 февраля Верховный Суд отказался открывать дело по отстранению Тупицкого. Говорят, что юрисдикция админсудов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КСУ.

Также у Зеленского считают, что содержание КСУ очевидно не соответствует уровню эффективности его деятельности.