Тупицкий снова тянет в суд УДО: в чем причина на этот раз

Глава КСУ просит признать противоправными действия сотрудников УГО относительно недопуска его к исполнению им полномочий

Глава КСУ просит признать противоправными действия сотрудников УГО относительно недопуска его к исполнению им полномочий

Фото из открытых источников

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий судится с Управлением госохраны по поводу недопуска его к зданию суда.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда Киева, пока суд решает вопрос об открытии производства по данном административному иском.

Отмечается, что истец просит признать противоправными действия сотрудников УГО относительно недопуска его к исполнению им полномочий председателя КС.

Кроме этого, Тупицкий просит ОАСК обязать УДО и лиц, находящихся на службе в управлении, воздержаться от совершения каких-либо препятствий в его допуске к рабочему кабинету в здании КС, в само здание КС, а также земельного участка, на котором расположено здание суда.

Напомним, что на прошлой неделе Тупицкий уже подавал в суд на Управление госохраны. Предметом иска стал "запрет совершать действия".