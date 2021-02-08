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08 февраля 2021, 16:35 19

НАПК составило 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму

08 февраля 2021, 16:35 19
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Во время голосования за отмену электронного декларирования судья имел конфликт интересов
Во время голосования за отмену электронного декларирования судья имел конфликт интересов
Фото: из открытых источников
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Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков составил два административных протокола на судью Конституционного Суда Украины и бывшего главу КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Еще 1 октября 2020 года - почти за месяц до принятия известного решения КСУ - НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уже 27 октября Тупицкий проголосовал за решение о признании неконституционным права НАПК составлять админпротоколы в отношении чиновников.

Таким образом, Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить 2 админпротокола на Тупицкого - за умышленное неуказание участка в декларации и за конфликт интересов", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Также в НАПК напомнили, что с 31 декабря 2020 года действуют изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол в отношении судьи могут только лично глава НАПК или его заместители.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

НАПК Конституционный суд декларации коррупция КСУ протокол Александр Тупицкий

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