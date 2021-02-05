Зеленский записал новый "видосик": на этот раз на русском
Президент Владимир Зеленский сегодня записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства говорил на русском языке.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеообращение в Facebook.
Как пояснил президент, он будет говорить по-русски, чтобы развенчать ложную информацию, которую "вливают в уши" украинцам на русском языке.
"Я продолжаю рассказывать о нашей деятельности. И сегодня я это сделаю на русском языке. Неслучайно. На русском языке, на языке, которым в последнее время нашему народу вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь русском я буду правдой на русском языке", - сказал он.
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Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз COVID-вакцин.