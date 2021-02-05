В "Слуге народа" анонсировали большой съезд партии: когда он состоится

10 февраля должен состояться так называемый "технический" съезд

10 февраля должен состояться так называемый "технический" съезд

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10 февраля состоится "технический" съезд партии "Слуга народа", а в конце месяца должен состояться большой съезд для принятия стратегических решений.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко.

Он пояснил, что 10 февраля должен состояться так называемый "технический" съезд.

"Для того, чтобы выдвинуть кандидатов по двум округам, по которым будут довыборы 28 марта", - рассказал Корниенко.

Так, отметил он, на этом съезде будут рассматриваться только эти вопросы.

В то же время он сообщил: "Ближе к концу февраля будет, возможно даже двухдневный, большой съезд с определенными стратегическими решениями, обсуждением определенной стратегии дальнейших действий и кадровыми вопросами тоже", - сказал депутат.

Кроме того, отвечая на вопрос о ситуации с рассмотрением вопроса о пребывании народного депутата Александра Дубинского в должности председателя Киевской областной организации партии, Корниенко рассказал, что планируется заседание Высшего совета партии, который принимает решения, в частности, по согласованию руководителей ячеек. "Мы пригласили Дубинского для объяснений во вторник, будем эти объяснения слушать", - добавил парламентарий.

Напомним, "слуги народа" должны были провести съезд еще в конце прошлого года, однако передумали.