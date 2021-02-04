После столкновений под каналом "НАШ" полиция возбудила два уголовных дела

Сегодня, 4 февраля возле офиса телеканала участники акции протеста требовали прекратить его работу

Сегодня, 4 февраля возле офиса телеканала участники акции протеста требовали прекратить его работу

Фото: из открытых источников

В результате беспорядков под каналом "НАШ" в Киеве правоохранители возбудили два уголовных дела.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

Известно, что дела открыли по ст. 342 УК (сопротивление правоохранителю) и ст. 171 УК (препятствование профессиональной деятельности журналистов).

Во время протеста под участком полиции одна из участниц напала на журналистов, повредила технику и нанесла повреждения одному из представителей прессы. Этот человек задержан", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Также в полиции прокомментировали инцидент, который произошел в Шевченковском управлении полиции, когда один из задержанных угрожал выпрыгнуть из окна и совершить самоубийство.

Крищенко пообещал жортско пресекать попытки манипулирования правоохранителями.

Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия любых решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться", - заявил Корищенко.

Напомним, в Киеве под зданием телеканала "НАШ" произошла потасовка между полицией и протестующими, националисты пытались прорваться к телеканалу.

Позже стало известным, что полиция задержала четырех активистов, один из них угрожает самоубийством.