СБУ разоблачила присвоение более 32 миллионов гривен "Укргидроэнерго"

Продолжаются следственные действия для изъятия доказательств

Продолжаются следственные действия для изъятия доказательств

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задокументировала присвоение коммерсантами имущества "Укргидроэнерго" на сумму свыше 32 миллионов гривен. Они организовали сделку на работах по берегоукреплению реки для нужд Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр СБУ.

В конце 2020 года оперативники инициировали проверку исполнения условий договора. Она зафиксировала отсутствие на складах коммерческой структуры необходимого количества материалов для обеспечения работ. В частности, специалисты обнаружили нехватку щебня и камней скалистых пород, которые должны были использовать на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

Ранее, в рамках досудебного расследования сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов специалисты "Укргидроэнерго" проводили работы на земельных участках, находящихся в собственности общества. Менеджмент "Укргидроэнерго" передал добытые материалы общим объемом почти 60 тысяч кубических метров подрядчику – ООО "Энергетически-дорожное строительство".

Сейчас продолжаются следственные действия для изъятия доказательств совершения уголовного правонарушения фигурантами производства.

Напомним, 17 декабря был разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом свыше 20 млрд грн.