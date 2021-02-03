ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе

Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года

Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия начала регистрацию кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах по округу №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом стало известно из заседания ЦИК, которое состоялось 3 февраля, передает RegioNews.

В частности, был зарегистрирован первый кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе, самовыдвиженец Михаил Ноняк.

В то же время, ЦИК отказала в регистрации кандидату в депутаты Ирине Бобровицкой от партии "Организация Украинских националистов" в связи с невнесением надлежащего размера денежного залога.

Справка: Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года довыборы в Верховную Раду на 87 округе (Ивано-Франковская область) в связи с тем, что народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку был избран на должность мэра города Надворная.

Напомним, 17 ноября Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа” Андрийовича - его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

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