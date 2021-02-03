В Минреинтеграции рассказали, как могут пройти выборы в ОРДЛО

Там считают, что голосование в органы местной власти сможет состояться через 2-6 лет после деоккупации

Там считают, что голосование в органы местной власти сможет состояться через 2-6 лет после деоккупации

Офис президента

Украинские выборы после деоккупации Донбасса могут проходить секторально, если территории будут освобождаться постепенно. При этом голосование в органы местной власти сможет состояться через 2-6 лет после деоккупации.

Как пишет RegioNews, об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Вице-премьер отметил, что в законопроекте о переходном периоде говорится, что для выборов на освобожденной территории должны сложиться конкретные условия. В том числе, необходимо добиться безопасности, обеспечить доступ к украинским СМИ и конкуренцию политических партий. "Копенгагенский стандарт в сфере выборов невозможно выполнить без деоккупации, демилитаризации, разоружения. Без этого проводить голосование бессмысленно и даже опасно, потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведёт к повторной эскалации", - отметил Резников. Он также подчеркнул, что, возможно, выборы будут проходить секторально. То есть, в районе, где уже выполнено условия безопасности - демилитаризация и разоружение. "Выборы в органы местного самоуправления состоятся через два-шесть лет после деоккупации (одновременно с местными выборами по всей стране), чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий", - добавил вице-премьер. При этом на национальных выборах жители ОРДЛО смогут голосовать, только зарегистрировавшись как избиратели на территории, где они проводятся. Напомним, что в правительстве предлагают прописать в законодательстве, что Россия – это агрессор.

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