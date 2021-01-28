Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

"За" проголосовали лишь 204 народных депутатов при 226 минимально необходимых

"За" проголосовали лишь 204 народных депутатов при 226 минимально необходимых

Фото: Facebook

Народные депутаты Украины не поддержали постановление о назначении Юрия Витренко на должность министра энергетики. Полученных 204 голосов не хватило для принятия решения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Так, соответствующий проект постановления поддержали 204 народных депутатов.

"Слуга народа" - 177 голосов

"Довіра" - 18 голосов

Внефракционные - 9 голосов.

Фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.

Напомним, 19 января Витренко заверил, что вернется в бизнес, если его снова не назначат министром энергетики.

Нардеп Железняк 28 января сообщил о назначении Витренко: комитет будет заседать в 12, в сессионном зале обсудят сегодня. Нардеп считает, что голосов хватит.

27 января и. о. главы Минэнерго Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что 17 декабря депутаты провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.

А уже 21 декабря правительство назначил Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики.