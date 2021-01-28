12:29  28 января
Падение деревьев, транспортный коллапс, травмы у людей: Одессу засыпает снегом
12:44  28 января
Киевсовет выделит деньги на вакцину от коронавируса, о которой договаривается Кличко
13:05  28 января
На Полтавщине жители двух общин перекрывали трассу Киев-Харьков
UA | RU
UA | RU
28 января 2021, 14:00 56

Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

28 января 2021, 14:00 56
Читайте також українською мовою
"За" проголосовали лишь 204 народных депутатов при 226 минимально необходимых
"За" проголосовали лишь 204 народных депутатов при 226 минимально необходимых
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Народные депутаты Украины не поддержали постановление о назначении Юрия Витренко на должность министра энергетики. Полученных 204 голосов не хватило для принятия решения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Так, соответствующий проект постановления поддержали 204 народных депутатов.

  • "Слуга народа" - 177 голосов
  • "Довіра" - 18 голосов
  • Внефракционные - 9 голосов.

Фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.

Напомним, 19 января Витренко заверил, что вернется в бизнес, если его снова не назначат министром энергетики.

Нардеп Железняк 28 января сообщил о назначении Витренко: комитет будет заседать в 12, в сессионном зале обсудят сегодня. Нардеп считает, что голосов хватит.

27 января и. о. главы Минэнерго Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что 17 декабря депутаты провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.

А уже 21 декабря правительство назначил Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики.

ВР Юрий Витренко министр депутат голосование Кандидат энергетика
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram