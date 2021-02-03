Стефанчук анонсировал закон об отзыве нардепов, - СМИ

Для этой возможности нужно внести изменения в Конституцию

Для этой возможности нужно внести изменения в Конституцию

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Об этом сообщил Руслан Стефанчук в интервью lb.ua, передает RegioNews.

Сейчас мы работаем над законом, который во всем мире называется "recalls" – возможность отзыва. У нас есть возможность отзыва депутатов местных советов, но мы хотим ее расширить, - сказал Стефанчук.

По его словам, чтобы появилась возможность отозвать народных депутатов народом, нужно внести определенные изменения в Конституцию.

Понятно, что пока Конституция не дает нам возможности отозвать народного депутата – нужно вносить изменения, - сказал он.

Как сообщалось ранее, Стефанчук утверждает, что на запросы по поводу "кнопкодавства” ГБР дает формальные ответы: за "кнопкодавство” против нардепов открыли только два дела.