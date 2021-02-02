У Чернівцях оновлена ТВК не змогла зареєструвати депутатами десятьох кандидатів до міськради

Забракло голосів "за"

Забракло голосів "за"

Фото з відкритих джерел

У Чернівцях міський тервиборчком провів в оновленому складі своє перше засідання, під час якого членам ТВК не вдалося ухвалити рішення про реєстрацію депутатами міськради 10-х кандидатів, які досі залишилися не зареєстровані.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

У Чернівцях досі не набули статусу депутатів міськради десятеро кандидатів, яких ніяк не зареєструє міська територіальна виборча комісія.

Після того, як ЦВК припинила повноваження попереднього складу ТВК, сформований новий міськвиборчком.

На першому засіданні міської ТВК нові члени комісії склали присяги, після чого один із членів запропонував розглянути питання щодо реєстрації новообраними депутатами Чернівецької міської ради 10-х кандидатів.

Як повідомили представники ТВК, з дев’яти присутніх членів комісії шестеро проголосували "за", троє утримались.

Згідно постанови ЦВК, для ухвалення цього рішення мали би проголосувати 9 членів. Тобто, виходить, що не прийняли. Але хай юристи дають більш точне роз’яснення цьому рішенню, – повідомив член ТВК Ігор Білівський.

Як повідомлялося, 13 січня в Чернівцях з десятої спроби змогли зареєструвати усіх депутатів міськради.

Але вже 26 січня ЦВК скасувала рішення Чернівецької ТВК про реєстрацію 10 депутатів та розпустила комісію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коли 17 грудня у Чернівцях призначили першу сесію міської ради, то кандидати, які ще не написали заяв, вимагали не поспішати із призначенням дати сесії. Також у день першої сесії 18 грудня частина депутатів заявляла, що їх не запросили.