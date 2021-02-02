15:07  02 февраля
Минфин подробно расписал, на что шли средства из "ковидного" фонда в 2020-м
10:46  02 февраля
НАБУ вызывает экс-главу налоговой Верланова на допрос
17:52  02 февраля
В зоне ООС за сутки четыре обстрела, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2021, 18:27 101

Из-за "кнопкодавства" против нардепов открыли только два дела - Стефанчук

02 февраля 2021, 18:27 101
Читайте також українською мовою
Он утверждает, что на запросы по поводу "кнопкодавства" ГБР дает формальные ответы
Он утверждает, что на запросы по поводу "кнопкодавства" ГБР дает формальные ответы
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло против народных депутатов Украины за неперсональное голосования в Верховной Раде только два дела.

Об этом изданию LB.ua сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

Он утверждает, что каждый месяц обращается в ГБР из-за случаев "кнопкодавства" среди депутатов.

С момента фиксации первого факта "кнопкодавства" прошло 11 месяцев. Срок досудебных следственных действий в мелких преступлениях, по Уголовному процессуальному кодексу, составляет 12 месяцев. Почти год ГБР присылает мне ответы: "У нас еще есть время, все под контролем", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что ГБР расследует два дела по "кнопкодавству", однако не стал называть фамилии нардепов, которые в них фигурируют.

Напомним, 18 января Офис генпрокурора открыл дело касательно "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром, расследовать дело будут в ГБР.

ГБР уголовное дело Верховная Рада кнопкодав Руслан Стефанчук депутаты

Дело Telegram-каналов: суд избрал подозреваемым меры пресечения
02 февраля 2021, 18:13
Содержание КСУ очевидно не соответствует уровню эффективности его деятельности, - Совгиря
02 февраля 2021, 17:17
Рада решила уволить Уруского: "Слуги" уже собирают подписи
02 февраля 2021, 16:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram