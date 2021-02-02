Из-за "кнопкодавства" против нардепов открыли только два дела - Стефанчук

Он утверждает, что на запросы по поводу "кнопкодавства" ГБР дает формальные ответы

Он утверждает, что на запросы по поводу "кнопкодавства" ГБР дает формальные ответы

Фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло против народных депутатов Украины за неперсональное голосования в Верховной Раде только два дела.

Об этом изданию LB.ua сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

Он утверждает, что каждый месяц обращается в ГБР из-за случаев "кнопкодавства" среди депутатов.

С момента фиксации первого факта "кнопкодавства" прошло 11 месяцев. Срок досудебных следственных действий в мелких преступлениях, по Уголовному процессуальному кодексу, составляет 12 месяцев. Почти год ГБР присылает мне ответы: "У нас еще есть время, все под контролем", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что ГБР расследует два дела по "кнопкодавству", однако не стал называть фамилии нардепов, которые в них фигурируют.

Напомним, 18 января Офис генпрокурора открыл дело касательно "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром, расследовать дело будут в ГБР.